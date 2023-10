Nel terzo quarto per merito di Morris e Kyzlink, i pugliesi raggiungono il 40-37,mentre Toom regala il 52-48 al Kalev Cramo. Decisivo Jurkatamm degli estoni per trionfare 60-52. Nel quarto quarto una tripla di Sneed tiene in gara i pugliesi, ma il Kalev Cramo continua a dominare 66-58. Kovilar e Jurkatamm consentono agli estoni la vittoria per 76-70. Migliori marcatori nei brindisini: Sneed 15 punti e Kyzlink 14 e per il Kalev Cramo Kovilar 21 punti e Kirves 14. Nel prossimo turno l’ Happy Casa Brindisi giocherà, in trasferta, col Saragozza mercoledì 8 novembre alle 20.

L’ Happy Casa Brindisi perde 76-70 con il Kalev Cramo in Estonia nella seconda giornata del girone F della Fiba Europe Cup di basket. Sulla panchina dei pugliesi debutta l’ assistente allenatore Marco Esposito scelto dal presidente Marino per sostituire provvisoriamente il tecnico Fabio Corbani che è stato esonerato. Nel primo quarto Riisma per i pugliesi e Toom per gli estoni portano la gara in parità, 10-10. Un canestro di Kyzlink permette ai brindisini di prevalere sul 16-13. Nel secondo quarto i punti di Jurkatamm e Kovilar consentono al Kalev Cramo di andare in vantaggio 21-19. Hermett allunga 33-21 e con Kovilar, gli estoni si impongono 37-31.