Bimbo di 3 anni dimenticato su uno scuolabus a Bari: indagini in corso

Il bambino è rimasto solo sul mezzo, parcheggiato sotto il sole cocente, dalle 9 del mattino alle 12 del giorno. Quando l'autista è tornato sullo scuolabus, ha fatto una scoperta scioccante: il bambino era rimasto da solo per ore, in lacrime e con evidenti segni di disagio dovuti al caldo.



I genitori del bambino sono rimasti scioccati da questa negligenza e hanno subito sporto denuncia alle autorità locali. Il Comune ha immediatamente avviato controlli e indagini con la ditta responsabile del servizio di trasporto scolastico. Non si esclude che possano essere prese azioni disciplinari nei confronti del dipendente che ha causato questa situazione potenzialmente pericolosa.



L'assessore comunale Paola Romano ha dichiarato che sarà aperta un'istruttoria per capire appieno le circostanze dell'incidente e determinare le azioni da intraprendere per garantire che situazioni simili non accadano in futuro. La sicurezza e il benessere dei bambini devono essere una priorità assoluta e questo incidente sottolinea l'importanza di tali misure preventive per evitare simili situazioni tragiche.

BARI - Un incidente grave ha scosso una comunità locale quando un bambino di 3 anni è stato dimenticato su uno scuolabus per diverse ore. L'evento è avvenuto ieri mattina, quando il piccolo è salito sullo scuolabus come di consueto, ma purtroppo non è stato accompagnato a scuola.