BISCEGLIE - Un'operazione delle forze dell'ordine ha portato alla scoperta di un parrucchiere abusivo nel centro di Bisceglie. Il salone per parrucchieri operava completamente al di fuori delle normative fiscali e amministrative, privo di ogni autorizzazione necessaria, dalla sanitaria all'amministrativa.All'interno del locale sono stati trovati tutti gli strumenti e i prodotti necessari per offrire servizi di parrucchieria, compresi lavandini professionali, caschi, phon, piastre e prodotti di cosmesi. Durante l'operazione delle forze dell'ordine, sono state trovate alcune clienti in attesa e altre che stavano ricevendo trattamenti. Oltre alla titolare del parrucchiere, una donna di 49 anni di Bisceglie, sono state scoperte anche due persone impiegate in nero.La 49enne ora rischia di essere segnalata alle autorità giudiziarie non solo per l'esercizio abusivo della professione, ma anche per evasione fiscale. Le indagini sono in corso per definire il volume di affari annuo del parrucchiere e valutare le possibili conseguenze legali per la titolare e i dipendenti impiegati irregolarmente.