BARI - Una insolita e preoccupante comparsa di cinghiali sta suscitando crescente inquietudine tra i residenti di Bari, soprattutto nel quartiere San Paolo. L'ennesimo avvistamento di un branco di questi animali selvatici ha scatenato una reazione su social media, con un post particolarmente critico a firma di Davide Bellomo, parlamentare della Lega.Il post include un video che mostra una famiglia di cinghiali che si aggira tranquillamente tra auto e persone nelle strade del quartiere. Nel messaggio, Bellomo si chiede sarcasticamente: "Qualcuno sa dove è finito il Sindaco Antonio Decaro?". Questa è un'allusione al fatto che il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, sembra essere assente o inattivo rispetto a questa problematica che da anni preoccupa i residenti.La presenza di cinghiali in aree urbane è diventata una questione urgente, poiché crea disagi e situazioni potenzialmente pericolose. Gli abitanti del quartiere San Paolo e i cittadini di Bari in generale chiedono soluzioni concrete e un intervento immediato per gestire questo problema crescente.