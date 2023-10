Circolo Vela Bari: i vincitori del XVII Trofeo 'Pino Carabellese' e del Campionato zonale Optimist

BARI - Con tre prove di grande carattere con vento di maestrale tra i 18 e i 20 nodi e onda formata Gianmarco Russo (CV Bari) conquista il primo posto in Divisione A nel XVII Trofeo "Pino Carabellese", settima e ultima tappa del campionato zonale juniores e meeting per i cadetti di classe Optimist. Con questo risultato l'atleta biancorosso ha ottenuto anche la vittoria dello Zonale in divisione A. Alle sue spalle nella classifica di giornata troviamo invece Luca Ottolino e Francesco Stabile del Cus Bari. Prima femminile e quarta in classifica generale è invece Maria Carla Montanaro del CV Bari. Quinto in classifica generale infine è Nicola Di Pilla, sempre del CV Bari.E se le condizioni erano perfette per una regata tecnicamente impegnativa per i 29 atleti iscritti in Divisione A (11 - 15 anni) e provenienti da tutta la regione, lo stesso non si può dire per i 20 della Divisione B (9 - 10 anni) che per motivi di sicurezza sono rimasti a terra senza poter scendere in acqua. La classifica dello zonale rimane quindi invariata e per la Divisione B il titolo di campione 2023 va a Marco De Nicolò (CV Bari)."È stata una regata tecnicamente difficile sia per le condizioni di vento sia per la forte corrente presente. Gianmarco ha interpretato al meglio le tre prove e non era così scontato. Anche il fattore psicologico giocava un ruolo importante. A dividere Stabile, Russo e Ottolino infatti c'erano soli 3 punti. Faccio i miei complimenti a Gianmarco per aver saputo mantenere il sangue freddo interpretando al meglio la regata e ottenendo così una vittoria, più che meritata" commenta il tecnico del CV Bari, Beppe Palumbo.Come sempre fortemente voluto dalla famiglia Carabellese in memoria del compianto Pino, grande appassionato di mare e navigazione, e organizzato dal Circolo della Vela Bari, il Trofeo ha dato il via alle stagione autunnale di regate pugliesi.E a proposito di autunno, il Circolo della Vela Bari in collaborazione con gli altri circoli velici baresi, riporta in acqua le imbarcazioni di altura e minialtura.Il prossimo 15 ottobre infatti prende il via la nuova stagione velica con la 4a Coppa d'Autunno Città di Bari che include il XIX Trofeo A. Carofiglio – Timone D’oro ed il XXXVI Trofeo C. Bottiglieri.