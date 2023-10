Fotografie esclusive dal set della terza stagione di 'Le Indagini di Lolita Lobosco'

POLIGNANO A MARE - Sabato 30 settembre 2023, il fotografo barese Ezio Cairoli ha catturato momenti esclusivi sul set della terza stagione della fiction RAI di successo, "Le Indagini di Lolita Lobosco 3", ambientata nella suggestiva cornice di San Vito, una frazione di Polignano a Mare. Le immagini catturate offrono uno sguardo privilegiato dietro le quinte di questa amata serie televisiva.La fiction "Le Indagini di Lolita Lobosco" ha conquistato il pubblico con la sua trama avvincente e i personaggi memorabili, e la terza stagione promette nuove sfide e misteri da svelare. La storia segue le avventure di Lolita Lobosco, un'abile investigatrice interpretata dall'eccezionale attrice Luisa Ranieri, mentre risolve casi intricati nella pittoresca Puglia.Nelle immagini fornite da Cairoli, possiamo vedere il dietro le quinte dell'azione, con gli attori, la troupe e il regista al lavoro per portare in vita le nuove storie della serie. Le location pittoresche di San Vito e Polignano a Mare offrono uno sfondo incantevole per la narrazione della fiction, e le fotografie di Cairoli catturano perfettamente l'atmosfera unica di questa parte della Puglia.La serie "Le Indagini di Lolita Lobosco" è diventata un punto di riferimento per gli amanti del genere giallo e ha contribuito a promuovere le bellezze della Puglia attraverso la sua produzione televisiva. L'arte della fotografia di Ezio Cairoli offre una visione suggestiva del processo di creazione di questa serie, suscitando l'entusiasmo dei fan in attesa della terza stagione.Nonostante le sfide dell'industria cinematografica e televisiva, questa serie continua a dimostrare il talento e l'impegno di tutti coloro coinvolti nella sua realizzazione. Le fotografie di Ezio Cairoli ci permettono di condividere l'emozione e l'attesa per ciò che verrà, mentre ci immergiamo nel mondo affascinante delle "Indagini di Lolita Lobosco 3.