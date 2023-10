FOGGIA - La Seconda stagione dell’Orchestra Ico “Suoni del Sud” prosegue venerdì 3 novembre nel segno della musica classica con “Concertando”.

Al Teatro Giordano, alle 20.30, è in programma un evento interamente dedicato a Mozart. Sono due infatti i capolavori del repertorio del compositore austriaco che si ascolteranno: il “Concertone per due violini e orchestra in do maggiore K.190 (Ke 186E)” e la “Sinfonia Concertante per violino, viola e orchestra in mib. Maggiore K 364 (K6 320d)”.

Protagonisti saranno Ettore Pellegrino (violino), Ylenia Montaruli (violino) e Maria Teresa De Sanio (viola) che suoneranno con l’Orchestra Ico “Suoni del Sud” diretta dallo stesso Pellegrino.

Violinista dalla carriera internazionale, manager culturale di esperienza e apprezzato docente, Ettore Pellegrino dal 2018 è direttore artistico della Ico Istituzione Sinfonica Abruzzese, ruolo che aveva già ricoperto dal 2011 al 2015, e dal 2022 è anche il direttore artistico della Ico di Foggia.

Al suo fianco ci saranno due interpreti di valore, dalla carriera in ascesa con alle spalle una grande attività solistica individuale, molte collaborazioni importanti e un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero.

“Concertando è un tutto Mozart che proporrà l’ascolto di due tra le opere maggiormente apprezzate del genio di Salisburgo – spiega Gianni Cuciniello, responsabile di Suoni del Sud – e, in particolare, nella celebre Sinfonia Concertante si potrà godere dell’intenso dialogo tra il violino, la viola e l'orchestra”.

La Seconda stagione concertistica è organizzata dall’Ico “Suoni del Sud” in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio di musica Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia.

L’ingresso in teatro è alle ore 20.00 e si accede con abbonamento o biglietto acquistabile al botteghino a partire da un’ora prima del concerto. Per informazioni, si può telefonare al numero 324.5912249.