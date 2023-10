CISTERNINO - Dopo il successo degli eventi di settembre legati alla fiera della Bomminella, la Pro Loco di Cisternino in Valle d’Itria con la Consulta delle Associazioni Culturali di Cisternino e il Comune di Cisternino hanno organizzato una quattro giorni di eventi rivolti a tutte le fasce d’età, legate al ponte dei morti: “Chi vuol esser lieto sia: tra streghe, morti e santi, facciam ponte noi festanti”.Si inizia domani 31 ottobre alle 16.30 in piazza Vittorio Emanuele, con “Borgo stregato”, a cura di Street Dance School e Ludoteca Kikko Tata: il primo appuntamento sarà dedicato ai più piccoli, che in piazza incontreranno una strega iniziando così la caccia all’adesivo a forma di zucca fuori ai negozi del Paese, dove potranno chiedere “dolcetto o scherzetto”, per ritrovarsi alle 18.30 nuovamente in piazza, dove la strega e le sue aiutanti offriranno animazione, letture e momenti teatrali.Alle 19.00, invece, in via San Quirico “O cucche e o frizzulo”, per tornare alle nostre tradizioni: una degustazione a cura dell’associazione Pro Marinelli Padre Francesco Convertini.Infine alle 20.00, a chiudere il primo giorno, in piazza Garibaldi è previsto il concerto dell’Orchestra Mancina, band che fa del coinvolgimento e dell’interazione con il pubblico il punto di forza, che offrirà uno spettacolo coloratissimo e irresistibile.Il 1 novembre l’appuntamento è alle 20.00 presso il parcheggio del Cimitero di San Pietro degli Angeli, in via Ostuni, per intraprendere un suggestivo percorso notturno nella città dentro la città: Aldilà della notte sarà una passeggiata storico-poetica nel cimitero nuovo di Cisternino a cura di Mimmo Tamborrino e Renza De Cesare. Per prenotazioni contattare via whatsapp il numero 3914387131Il 2 novembre ci si sposta a via Castello 22, dove dalle 18.00, nella sede della Pro Loco di Cisternino in Valle d’Itria, ci sarà l’Aperitivo dei morti: un occasione per confrontarsi sulle tradizioni dei morti legate al Sud Italia, tra cascettelle, usanze, cibo e poesia. Gloria Erriquez dialogherà con Lucilla Parlato sul libro “Le cascettelle dei morti”. Letture a cura di Renza De Cesare e Primiano Rotondo. Seguirà degustazione di piatti tipici legati al 2 novembre.Il 3 novembre, infine, La Vite jé ‘na pòesì: alle 17.00 al Cimitero Vecchio, Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli in via Martina Franca, la quattro giorni si chiuderà con un reading poetico al quale parteciperanno i poeti locali con i loro versi in vernacolo cistranese.I dettagli del programma giorno per giorno saranno condivisi sulle pagine social di fb e instagram della Pro Loco di Cisternino in Valle d’Itria.Per info stampa: 3357601149