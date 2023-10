Domenica 15 ottobre torna 'Nonno ascoltami!'

- Nella nostra cultura pare sia una vergogna non sentire bene. Si cerca di evitare il problema, minimizzandolo, tentando di allontanare quanto più possibile l’incontro con lo specialista e così facendo non si fa che peggiorare la qualità della vita degli ipoudenti. È noto che l’orecchio umano è un organo complesso, in grado di trasformare l’energia sonora in impulsi elettrici per il nostro cervello, consentendo così di far percepire le differenze tra vari suoni e/o rumori.Ritorna pertanto a Bari, Domenica 15 ottobre 2023, come ogni anno, in Piazza del Ferrarese, l’evento più conosciuto dedicato all’udito in Italia: “Nonno Ascoltami!” la campagna nazionale di sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi uditivi promossa da “Udito Italia”, giunta nel 2023 alla sua XIV edizione.Nei presidi, accessibili al pubblico dalle ore 10 alle ore 18, verranno effettuate attività di prevenzione e soprattutto di informazione sui corretti stili di vita per conservare la salute dell’udito.L’ipoacusia (o deficit uditivo) non riguarda solo gli anziani, ma può interessare qualsiasi persona ed a qualsiasi età quindi, la necessità di sottoporsi ad esami audiometrici per prevenire e correggere i disturbi uditivi. Purtroppo l’udito una volta danneggiato non può essere recuperato. Per cui la prevenzione è l’arma più importante ed efficace.«È per questo - spiega Valentina Faricelli, presidente di “Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus” - che “Da quindici anni siamo impegnati in campagne di informazione, educazione e responsabilizzazione dei cittadini per diffondere l’importanza della prevenzione dei disturbi uditivi, avvicinando la sanità alla gente».Per 5 domeniche, per la campagna nazionale sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, patrocinata dal Ministero della Salute e premiata dalla Presidenza della Repubblica, si sta svolgendo la campagna per la prevenzione, in occasione della quale medici, audiologi, otorinolaringoiatri, audioprotesisti, professionisti sanitari e volontari saranno a disposizione dei cittadini per aiutarli a conoscere meglio l’importante senso dell’udito e prendersene cura nel modo giusto.