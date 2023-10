Alcuni consigli utili per ridurre i consumi di gas durante l’inverno

Scegliere l’offerta giusta



Il primo suggerimento per risparmiare sulla bolletta è quello di scegliere, tra le migliori offerte gas , quella più confacente alle proprie esigenze. Per far ciò bisogna analizzare i propri consumi passati, presenti in bolletta. In questo modo è possibile ottenere una stima accurata di quanto si consuma in media durante l'anno e individuare una tariffa adeguata. Dopo aver ottenuto questi dati, è possibile avvalersi di un comparatore per visualizzare alcune proposte in base ai parametri inseriti e prendere una scelta informata.



Utilizzare correttamente il riscaldamento



Un altro consiglio riguarda il riscaldamento. Non servono temperature molto elevare per rendere l’ambiente confortevole. Bisognerebbe impostare una temperatura intorno ai 20° durante il giorno e 17° durante la notte, per evitare gli sprechi. Inoltre, è possibile utilizzare un deumidificatore per mantenere un livello di umidità ottimale nell’aria. Questo strumento attenua la sensazione di freddo e umido all’interno degli ambienti; pertanto, riduce la necessità di impostare temperature più alte.



Non coprire i caloriferi



Alcune persone utilizzano dei copri caloriferi per prevenire la polvere oppure appendono il bucato bagnato su questi strumenti per accelerarne l’asciugatura. Tuttavia, entrambe le pratiche sono sbagliate. Coprire i caloriferi evita che l’aria possa circolare liberamente; pertanto è necessario più gas per raggiungere la temperatura impostata, aumentando i consumi. È preferibile, quindi, utilizzare degli appositi stendini per i caloriferi, che permettono di appendere i vestiti senza poggiarli direttamente sul calorifero.



Mantenere l’efficienza degli impianti



È essenziale effettuare dei controlli periodici sulla caldaia, sui termosifoni e gli altri impianti con regolarità, al fine di prevenire malfunzionamenti e problemi tecnici che causano sprechi di energia. Oltre alle operazioni di manutenzione effettuate da tecnici specializzati, sono importanti anche tutte le pratiche di pulizia e di verifica delle componenti chiave, per assicurare una distribuzione uniforme del calore.



Non sprecare acqua calda



Utilizzare l'acqua calda con parsimonia permette sia di ridurre gli sprechi che di impiegare le risorse in modo responsabile, con un minore impatto per l'ambiente. Quando ci si lava è essenziale chiudere il rubinetto mentre ci si insapona, per evitare il flusso inutile d'acqua calda. In più, è preferibile fare la doccia invece che il bagno nella vasca, ma la durata della doccia dovrebbe essere intorno ai cinque minuti. Ancora, potrebbe essere utile installare un soffione a basso flusso, per regolare la fuoriuscita dell'acqua in modo efficiente.



Valutare la caldaia a condensazione



Se la caldaia è molto vecchia, potrebbe essere necessario sostituirla. Nella scelta del nuovo modello, è preferibile orientarsi su quelli a condensazione. Questi ultimi sono molto efficienti e permettono di ridurre significativamente i consumi, poiché riscaldano sia l’ambiente che l’acqua sanitaria con temperature inferiori. Nello specifico, si stima una riduzione dei consumi di gas di circa il 30% rispetto a una caldaia tradizionale.

Con l’arrivo della stagione invernale il freddo si fa sentire e cresce anche la necessità di utilizzare il riscaldamento, spesso alimentato dal gas. Un maggior utilizzo dei sistemi di riscaldamento si traduce in un aumento dei consumi e in bollette più alte. Per questa ragione, è fondamentale mettere in atto delle strategie per risparmiare.