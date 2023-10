LAMIAA MAHMOUD - L’Egitto celebra oggi il cinquantesimo anniversario delle vittorie della Guerra del 6 ottobre nel 1973 sull'esercito del nemico israeliano. - L’Egitto celebra oggi il cinquantesimo anniversario delle vittorie della Guerra del 6 ottobre nel 1973 sull'esercito del nemico israeliano.





Questo giorno è considerato un incubo terrificante per il lato israeliano, chi ruba storia e la terra, falsifica i fatti a favore dei suoi capricci e delle sue allucinazioni e diffonde voci, come quella secondo cui è una forza invincibile. Israele è un'entità basata sull'intimidazione e sulla diffusione di menzogne, credendo che metodi così economici intimidiranno il vero proprietario della terra, così che un giorno non penserà nemmeno a riprendersi la sua terra.

La Guerra d'Ottobre gloriosa, nella quale il grande esercito egiziano vinse brillantemente, ha superato ogni aspettativa ed è stata ed è tuttora una dura lezione per il nemico israeliano.