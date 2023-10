Bari, al via censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2023

Partecipare al censimento è un obbligo di legge.



Per qualunque informazione o chiarimento, o per ricevere un supporto nella compilazione del questionario, è possibile rivolgersi al Centro Comunale di Rilevazione, costituito dal Comune di Bari presso l’Ufficio Comunale di Censimento.



Per le informazioni è possibile recarsi in largo Fraccacreta n.1, secondo piano, stanze 41-45, o telefonare ai numeri 080577 3316 – 3780 - 3740 - 3391 - 3348 - 3353.



Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 ed il giovedì, oltre che dalle 8.30 alle 13.00, anche dalle 15.00 alle 17.00.



Per ulteriori informazioni visitare la pagina informativa "Censimento permanente della popolazione" e il sito http://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni.

BARI - L'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) rende noto che dal 2 ottobre prende il via il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2023, articolato in due rilevazioni campionarie, Areale e da Lista, che terminerà il 22 dicembre 2023.L'Istat ha selezionato a campione un elenco di indirizzi da censire inviando ai relativi residenti una lettera contenente le istruzioni per l’autocompilazione del questionario online.In alternativa, le famiglie selezionate saranno contattate direttamente dagli operatori comunali che, muniti di apposito cartellino di riconoscimento, somministreranno di persona il questionario con l’ausilio di un dispositivo informatico.