Episodio di violenza in ospedale a Taranto

TARANTO - Nel Pronto Soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, si è verificato un episodio di violenza durante il quale un paziente ha minacciato un medico e successivamente ha aggredito poliziotti intervenuti sul posto. Il 53enne, un individuo pregiudicato e tossicodipendente, ha ricevuto il foglio delle dimissioni e ha rifiutato di lasciare il Pronto Soccorso sostenendo che la visita sia stata superficiale e il personale sanitario non lo abbia curato correttamente, scatenando la sua ira.Durante l'incidente, l'uomo ha utilizzato un pezzo di lattina a forma di coltello per minacciare il medico e successivamente ha agito con violenza, colpendo i poliziotti con calci e pugni. Alla fine, è stato arrestato per i reati di minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.