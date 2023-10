Agguato a Vieste: allevatore ferito da colpi di pistola

VIESTE - In una violenta aggressione avvenuta a Vieste, nei pressi dello stadio in via Giovanni XXIII, un allevatore di circa 45 anni è stato ferito alle gambe da colpi di pistola. Fortunatamente, la vittima è stata trasportata al pronto soccorso e non sembra essere in pericolo di vita. L'agguato ha destato preoccupazione nella comunità locale, e i carabinieri stanno conducendo un'indagine per far luce su quanto accaduto e identificare i responsabili.L'aggressione avvenuta in pieno giorno ha suscitato apprensione tra i residenti, che sperano che le forze dell'ordine siano in grado di identificare i colpevoli e garantire la sicurezza nella zona.