'Festa nazionale del cuoco 2023': centinaia di cuochi professionisti in arrivo da tutta Italia a Bari

BARI - La Puglia è pronta ad accogliere centinaia di cuochi professionisti in arrivo da tutta Italia ed anche dall’estero per la “Festa nazionale del cuoco 2023” che si svolgerà a Bari.Il valore dell’evento per la promozione del prodotto turistico enogastronomico, di fondamentale importanza per la destagionalizzazione, ed il programma della tre giorni di eventi verranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà:oggi lunedì 23 ottobre alle ore 11 nell'Arena del Dipartimento Cultura Turismo nella Fiera del LevanteE’ prevista la partecipazione di:· Gianfranco Lopane, assessore regionale all’Industria Turistica· Donato Pentassuglia, assessore regionale alle Risorse Agroalimentari· Grazia Di Bari, consigliera delegata alle Politiche Culturali· Antonio Decaro, sindaco di Bari· Aldo Patruno, direttore dipartimento Cultura Turismo· Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione· Salvatore Turturo, presidente Unione Regionale Cuochi Puglia, con i rappresentanti delle delegazioni provinciali della Federazione Italiana Cuochi.