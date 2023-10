'Il Castello': Omaggio a Italo Calvino nella stagione teatrale Altrimondi 2023/24

Gli attori Giovanni Di Lonardo, Rossella Giugliano, Federico Gobbi, e Pierpaolo Vitale porteranno in scena questa produzione straordinaria sotto la regia di Andrea Cramarossa presso la Casa Madre: Teatro delle Bambole. "Il Castello" offre un'esperienza teatrale unica, invitando il pubblico a immergersi nel mondo magico di Italo Calvino, esplorando la leggerezza e la passione totalizzante per la narrazione.





Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l'indirizzo email info@teatrodellebambole.it. Non perdete l'opportunità di partecipare a questo viaggio straordinario nell'immaginazione di uno dei più grandi autori italiani.

BARI - Il Comune di Bari, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, è lieto di presentare uno spettacolo straordinario in occasione della stagione teatrale Altrimondi 2023/24. Questo evento speciale è organizzato in celebrazione dei vent'anni di attività artistica del Teatro delle Bambole ed è parte della Rassegna "100 CALVINO - fuori abbonamento.""Il Castello" di Andrea Cramarossa è un progetto di ricerca teatrale che fa omaggio a uno dei più grandi scrittori italiani, Italo Calvino. Lo spettacolo debutterà a livello nazionale il 9 ottobre 2023 alle 21.00 presso il Teatro Piccinni a Bari, in Corso Vittorio Emanuele, 84.La trama di "Il Castello" si sviluppa come un viaggio letterario e visionario attraverso l'immaginazione di Calvino, esplorando secoli di preveggenza, misteri e analogie labirintiche tra l'irrisolto umano e l'ipertrofia adulta di un mondo immaginario. L'opera di Calvino offre molteplici possibilità di vagare tra i labirintici corridoi della fantasia letteraria alla ricerca di soluzioni per complessi enigmi narrativi. Questo spettacolo vuole essere un omaggio a Calvino, ispirandosi alla sua sperimentazione, alla sua scrittura ricca di significato e alla sua voglia di trasgressione.