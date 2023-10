PRESICCE - In un drammatico incidente avvenuto a Presicce Acquarica, una donna anziana e una bambina di 7 anni sono state travolte da un'auto guidata da un conducente novantenne. L'incidente ha gettato nel panico la tranquilla cittadina, mentre la donna e la bambina stavano attraversando la strada per recarsi alla scuola della piccola.Fortunatamente, l'anziano automobilista ha reagito prontamente prestando soccorso alle vittime. Le due persone coinvolte nell'incidente hanno riportato traumi cranici, ma le prime informazioni suggeriscono che non sarebbero in pericolo di vita. Il personale medico del servizio di emergenza 118 è intervenuto tempestivamente, trasportando la bambina all'ospedale di Lecce e la donna a Tricase per ricevere le cure necessarie.Le autorità stanno indagando sull'incidente per comprendere le circostanze esatte e valutare eventuali responsabilità. Nel frattempo, la comunità locale si unisce nel sostegno alle vittime e alle loro famiglie, auspicando una pronta guarigione per entrambe.