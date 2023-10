Juventus sconfigge il Milan 1-0 in una partita combattuta a San Siro

Juventus fb

Nel cuore di San Siro, un fischio triplice ha messo fine a una partita intensa tra il Milan e la Juventus, con i bianconeri che hanno avuto la meglio vincendo 1-0 grazie a un gol di Manuel Locatelli, ex calciatore milanista, al minuto 63. La rete è giunta con una deviazione fortuita di Rade Krunic che ha spiazzato il portiere rossonero.La partita è stata segnata da momenti di tensione sin dal primo tempo, con l'espulsione di Cheikhou Thiaw per il Milan poco prima dell'intervallo, riducendo la squadra di Stefano Pioli a dieci uomini. Questo evento ha condizionato notevolmente il corso della partita, costringendo il Milan a difendersi strenuamente contro una Juventus determinata a sfruttare l'opportunità.Con questo risultato, la Juventus ha guadagnato tre punti preziosi, portandosi a quota 20 punti e riducendo il distacco nei confronti del Milan, secondo in classifica con 21 punti. Tuttavia, la giornata ha portato sorprese in cima alla classifica, con l'Inter che ha ottenuto una vittoria significativa, portandosi in testa con 22 punti e scavalcando il Milan.La partita ha messo in evidenza la competizione intensa in Serie A, con cambiamenti nella classifica che possono avvenire rapidamente. La Juventus dimostra di essere ancora una forza da considerare, mentre il Milan deve affrontare le sfide che verranno cercando di mantenere la posizione di vertice.