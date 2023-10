Serie C, il Taranto perde 1-0 col Catania al Massimino-Cibali

FRANCESCO LOIACONO - Terza sconfitta esterna del Taranto. Gli jonici perdono 1-0 col Catania al “Massimino-Cibali”. Per i siciliani decisiva la rete realizzata da Di Carmine al 21’ del secondo tempo. La squadra di Ezio Capuano è decima in classifica con 11 punti insieme al Catania, alla Casertana, alla Virtus Francavilla Fontana e al Potenza. I rossoblu pugliesi dovranno recuperare mercoledì 1 novembre alle 18,30 la partita col Messina allo “Jacovone”. Seconda vittoria interna per il Catania.