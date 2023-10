Manduria, sequestra l'ex e l'aggredisce: arrestato

MANDURIA - Un uomo è stato arrestato e rinchiuso in carcere a Manduria, in provincia di Taranto, in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice istruttore presso il Tribunale di Taranto. L'uomo è accusato di una serie di reati, tra cui sequestro di persona, violenza privata aggravata e danneggiamento.La vicenda è emersa in seguito a una relazione interrotta tra l'uomo e la sua ex compagna. Secondo quanto dichiarato dalla donna alle autorità di polizia, la relazione era iniziata la scorsa estate ma era finita poche settimane dopo a causa del comportamento ossessivo e violento dell'uomo. Nonostante la fine della relazione, l'uomo sembrava incapace di accettare la separazione e ha iniziato a perseguitare la donna.Le azioni dell'uomo hanno costretto la donna a cambiare il suo normale stile di vita, cercando di sfuggire alla sua costante presenza e alle sue minacce. L'ultimo episodio, che ha portato all'arresto, riguarda il tentativo dell'uomo di "chiarire" la situazione con l'ex compagna. Tuttavia, di fronte al suo rifiuto, l'uomo avrebbe reagito con violenza, aggrediva fisicamente la donna e la costringeva a rimanere nella sua casa contro la sua volontà.Inoltre, l'uomo avrebbe danneggiato il telefono cellulare dell'ex compagna, impedendole così di chiedere aiuto. Questo comportamento ha innescato l'intervento delle autorità, che hanno emesso un'ordinanza di custodia cautelare e proceduto con l'arresto.La vicenda sottolinea l'importanza di affrontare tempestivamente situazioni di violenza e stalking e di fornire supporto alle vittime. La donna coinvolta ha dovuto affrontare una situazione difficile, ma ora l'uomo è stato portato di fronte alla giustizia per rispondere delle sue azioni.