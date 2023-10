Il personale delle Squadra Volante è intervenuto in un’abitazione sita in viale della Liberazione al Quartiere Paolo VI dove era stata segnalata una violenta lite familiare. I poliziotti hanno identificato in strada un anziano signore che chiedeva loro disperato aiuto perché inseguito da un giovane che continuava ad offenderlo ad alta voce. Gli agenti con non poche difficoltà sono riusciti a riportare la calma nonostante l’atteggiamento a dir poco ostile dell’aggressore visibilmente sotto l’effetto di sostanze alcoliche.





I poliziotti, ascoltando l’anziano signore visibilmente provato, hanno raccolto indizi idonei a ritenere che il giovane, ritiratosi a casa ubriaco, senza un plausibile motivo avrebbe aggredito prima la madre e poi il padre giunto in soccorso della donna, provocandogli una lesione al polso destro.





Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il 46enne è stato arrestato perché ritenuto presunto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, minaccia, lesioni personali, danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale ed accompagnato presso la Casa Circondariale di Taranto. Si ribadisce che per l’indagato vige il principio della presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva.

