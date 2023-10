SQUINZANO - Nella giornata dello scorso giovedì 26 ottobre, la Polizia di Stato ha arrestato, in flagranza di reato, un pregiudicato salentino, trovato in possesso di poco meno di 1 kilogrammo di sostanza stupefacente, del tipo cocaina, hashish e marijuana.In particolare, nell’ambito delle attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti disposte dal Questore di Lecce, personale della locale Squadra Mobile ha controllato un camioncino fermo all’interno del parcheggio di un supermercato, in località Squinzano.Gli investigatori, all’atto del controllo del conducente del mezzo, insospettiti dall’atteggiamento impaziente assunto, hanno deciso di operare la perquisizione del mezzo.I sospetti si sono rivelati fondati: occultati sotto il sedile del conducente sono stati rinvenuti oltre 160 grammi di sostanza stupefacente, tra cocaina e hashish.Estesa la perquisizione all’abitazione del soggetto, i detective della squadra mobile hanno rinvenuto ulteriori 750,00 grammi di sostanza stupefacente, tra cocaina, hashish e marijuana, oltre a materiale utile per il confezionamento della droga.Per le suddette risultanze, il fermato è stato dichiarato in arresto e dovrà, nei prossimi giorni, rispondere innanzi all’Autorità Giudiziaria competente di detenzione di sostanza stupefacente.L’uomo è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.L’intera vicenda è ora al vaglio della locale Procura della Repubblica.