ROMA - Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha sottolineato che non vi sono problemi tra la sua formazione politica e Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, e l'azienda Mediaset. Queste dichiarazioni sono giunte nel contesto di una fase politica in cui emergono questioni legate a possibili collaborazioni e accordi all'interno dell'attuale panorama politico italiano.La questione del caso Sgarbi è stata portata all'attenzione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), che valuterà la situazione. Si tratta di un capitolo importante in quanto coinvolge dinamiche all'interno del mondo mediatico italiano.Inoltre, Meloni ha ribadito che la Legge di Bilancio, attualmente in lavorazione, non conterrà alcuna norma relativa al prelievo dei conti correnti, contrariamente a quanto trapelato nei giorni precedenti. Ha invitato i giornalisti a non dare troppa importanza alle bozze preliminari e ha assicurato che la Manovra sta procedendo senza problemi particolari.Sulla regola degli "zero emendamenti" in maggioranza, Meloni ha dichiarato che questa è una buona idea, in quanto dimostra la capacità della maggioranza di lavorare tempestivamente e rispettare i tempi di una Repubblica parlamentare.Al centro dei colloqui a Bruxelles non c'è stata solo la guerra tra Israele-Hamas: Meloni ha spiegato che “il capitolo migrazioni è stato fondamentale in questo vertice, bisogna lavorare sui confini esterni e negli accordi con i Paesi di transito” e tutto il Consiglio è d’accordo sul fatto che “nuove risorse vanno messe in questo capitolo".