Ondate di rapine a Trinitapoli: l'intervento dei Carabinieri

- La tranquilla città di Trinitapoli è stata scossa da una serie di rapine ai danni di attività commerciali durante l'ultima settimana. Le forze dell'ordine sono impegnate nel monitorare la situazione e garantire la sicurezza del territorio.Nell'ultimo episodio, una gioielleria situata nel cuore del centro cittadino, su Corso Garibaldi, è stata presa di mira da malviventi. Successivamente, un supermercato situato in Via Foggia è stato oggetto di un altro assalto. Questi eventi hanno destato preoccupazione tra i residenti e gli esercenti locali.I Carabinieri della stazione locale sono al lavoro per seguire gli sviluppi di queste rapine. Il Comando Provinciale dei Carabinieri è coinvolto nel coordinamento delle indagini e dei presidi sul territorio.Il Colonnello Massimiliano Galasso, comandante provinciale dei Carabinieri, ha commentato la situazione dichiarando: "Ci sono state due rapine a Trinitapoli in pochi giorni, ed alcuni reati predatori in abitazioni in campagna, per cui l'analisi è quella di vedere quali possono essere i punti di contatto e se vi è una serialità di crimine oppure se rimangono dei casi isolati. Stiamo lavorando sulle attività predatorie, possiamo dire che il controllo del territorio ha scongiurato le più gravi conseguenze con la fuga dei malviventi. Continueremo quindi senza sosta a monitorare la situazione e siamo attenti al fenomeno, i presidi sono sempre allo stesso livello."Nel frattempo, alla caserma di Trinitapoli, sono stati temporaneamente aggiunti i Carabinieri di San Ferdinando di Puglia, in attesa della ristrutturazione dell'edificio di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa. I lavori di manutenzione procedono spediti, e si prevede che la caserma sarà pronta per il mese di novembre.La comunità di Trinitapoli guarda alle forze dell'ordine con fiducia mentre lavorano per garantire la sicurezza e la tranquillità della città in un momento di crescente preoccupazione a causa di queste rapine.