Palagiano si prepara per la tradizionale festa della Madonna della Stella

Nel pittoresco comune di Palagiano, nel cuore del tarantino, si sta per celebrare la tradizionale festa della Madonna della Stella, un evento che affonda le radici nell'anno 1876 e rappresenta una delle più autentiche e sentite tradizioni popolari della zona. La festa si tiene ogni anno durante la seconda settimana di ottobre, coinvolgendo l'intera comunità locale e attirando numerosi visitatori dai paesi limitrofi.Il fulcro di questa festa è la distribuzione della "Tagghairin ascquant", un piatto di pasta condito con un sugo al pomodoro molto piccante, preparato secondo una ricetta tradizionale tramandata di generazione in generazione. Ciò che rende questa celebrazione così unica è il metodo di distribuzione della pasta alla popolazione.I festeggiamenti iniziano con l'arrivo dei carri trainati da trattrici agricole, su cui sono posizionate grandi pentole colme di "Tagghairin ascquant". La pasta viene cucinata in loco e, una volta pronta, inizia l'assalto della popolazione. Gli abitanti di Palagiano si precipitano per assaporare questo piatto tradizionale, creando un'atmosfera vivace e coinvolgente.L'evento è un'occasione per la comunità di Palagiano di condividere le proprie radici e la cultura locale con i visitatori. La festa della Madonna della Stella è stata preservata nel tempo grazie all'impegno costante nel mantenere viva questa preziosa tradizione che celebra il patrimonio storico e culinario della regione.La festa della Madonna della Stella a Palagiano è un esempio straordinario di come le tradizioni popolari possano resistere al passare del tempo e continuare a unire le persone attraverso la condivisione di piaceri culinari unici e la celebrazione delle proprie radici culturali.