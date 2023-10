’Patrimonio Umano e Innovazione Sostenibile nel Bacino del Mediterraneo’ è il tema della Conferenza Internazionale UNICART che si apre domani a Bari

– A partire da domani, si svolgerà nell’Aula Magna dell’Università di Bari (Palazzo Ateneo) la Conferenza Internazionale Multidisciplinare “Patrimonio Umano e Innovazione Sostenibile nel Bacino del Mediterraneo”.La Conferenza, organizzata da: Centro internazionale di ricerca accademica, IARC - UNICART (Albania), Università di Bari (Italia) - Di.SSPA Dipartimento di suolo, piante e scienze alimentari (Italia), Universitas Sancti Cyrilli La Valletta (Malta), Università della Calabria Dipartimento di Economia e Diritto (Italia), Università College REALD – Valona (Albania), Centro di Ricerca e Studi sul Turismo Università della Calabria (Italia), UNIVERSUM College (Kossovo), Conti Pubblici Territoriali (Italia), CIRPAS - Centro Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e Salute” Bari (Italia). Eventi bellici, migrazioni, pandemie, cambiamenti climatici stanno rimodellando gli scenari, e il bacino del Mediterraneo è ancora una volta un attore-chiave dei destini dell’umanità.UNICART si propone di esplorare i fenomeni generati da persone che si muovono al suo interno o che ritornano nei luoghi ove erano partiti, attraverso questa conferenza scientifica internazionale.L’umanità in movimento genera flussi economici, scambi culturali, impatto sulla produzione alimentare, turismo e affari. L’VIIIª Conferenza UNICART, intende analizzare questi aspetti, ma volta partendo da lontano, dalla storia del Mediterraneo e dei suoi popoli, dla momento che il Mediterraneo è stato teatro di scontri e scambi, di eroi, di poeti, matematici e artisti.I temi da trattare saranno:LEGGE • Politica e politiche • Archivi e fonti di dati • Legislazione e mediazione, l'importanza di ridurre i conflitti legali nel Mediterraneo ECONOMIA • Impatti economici, sociali, culturali e ambientali • Finanza responsabile e sostenibile • Statistiche e dati demografici • Green Economy, finanza e sviluppo • Sicurezza ecologicaAMBIENTE • Strategie di sviluppo ambientale • Ambiente, Economia e Finanza • Clima, ambiente e biodiversità • Strategie di sviluppo territoriale • Ingegneria Gestionale per lo sviluppo del Territorio e del Turismo • Agricoltura verde, alimenti e relative tutele • Trasporti verdi e sicurezzaPATRIMONIO E CULTURA • Turismo delle Radici • Tendenze e scenari futuri • Turismo sostenibile • Mobilità turistica • Enogastronomia, storia e tradizioni colturali • Responsabilità sociale e sostenibilità • Salute e benessere • Scienze sociali e psicologiaDIRITTO • Politica e politiche • Archivi e fonti di dati • Legislazione e mediazione, l'importanza di ridurre i conflitti legali nel Mediterraneo La conferenza è una grande opportunità per specialisti, accademici, studenti e professionisti, nonché per istituzioni direttamente o indirettamente coinvolte nei suddetti temi.