Pdl su liste di attesa, Lopalco (Pd): 'Le ragioni del mio no'

BARI - “Sul tema delle liste di attesa in sanità, la proposta di legge a firma Amati non sembra essere risolutiva”. È quanto ha dichiarato il Consigliere regionale del Pd Pier Luigi Lopalco, intervenendo oggi in Aula e annunciando il suo voto contrario al provvedimento.“Pur comprendendo le buone intenzioni che sono alla base di questa proposta – prosegue Lopalco – nutro forti dubbi su un provvedimento che rischia, qualora approvato, di gettare fumo negli occhi dei cittadini. Non è aumentando in maniera indiscriminata l’offerta, senza gestire adeguatamente la domanda, o minacciando la decadenza per legge dei Direttori generali e colpendo i medici che svolgono attività libero-professionali intramuraria che possiamo risolvere un problema tanto complesso quanto variegato”.“Serve – conclude Lopalco – ristrutturare il Servizio Sanitario Regionale mettendo a frutto le migliori menti che abbiamo a disposizione all’interno del Dipartimento Salute e dell’Aress e coinvolgendo i Direttori Generali. Da qui il mio appello all’Assessore Palese affinché trovi la forza per invertire la rotta e spezzare meccanismi e disfunzioni che hanno portato al rallentamento della macchina. Occorre forza di volontà, serietà e la capacità di mettere insieme le risorse positive (e sono tante!) che abbiamo a disposizione affinché si trovi una soluzione al problema. Solo così si darà un segnale forte e chiaro ai cittadini e si garantirà il diritto alla salute”.