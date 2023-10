Tragedia a Polignano a Mare: deceduto un uomo ucraino fopo un tuffo mortale a Cala Paguro

POLIGNANO A MARE - Una tragedia ha colpito la pittoresca località costiera di Polignano a Mare, in Puglia, dove un uomo di 51 anni di nazionalità ucraina ha perso la vita in seguito a un tuffo mortale dalla scogliera vicino a Cala Paguro. La drammatica scena è stata resa nota da testimoni oculari che hanno assistito all'incidente, con conseguente lancio dell'allarme.L'uomo, apparentemente in buona salute, si è lanciato nel mare mosso con il coraggio tipico di chi ama le sfide, ma purtroppo questa volta l'avventura si è trasformata in tragedia. Subito dopo essere entrato in acqua, è scomparso tra le onde agitate, provocando un'ondata di panico tra coloro che erano presenti sulla scogliera.Le autorità locali hanno risposto prontamente alla chiamata di emergenza, con il personale del 118, la Capitaneria di Porto e i Carabinieri che si sono recati sul luogo dell'incidente. Tuttavia, nonostante i loro sforzi incessanti, i tentativi di rianimare l'uomo sono risultati vani.Questa tragedia è un triste promemoria dell'importanza di essere cauti e consapevoli dei rischi quando ci si tuffa in acque potenzialmente pericolose, soprattutto durante condizioni meteorologiche avverse o con il mare agitato. Anche i tuffi da alte scogliere, se non eseguiti con la massima prudenza e competenza, possono comportare gravi pericoli.Le indagini delle autorità competenti sono in corso per determinare le circostanze esatte dell'incidente e accertare se siano state rispettate le norme di sicurezza. Nel frattempo, la comunità di Polignano a Mare si unisce nel cordoglio per la perdita di un uomo che cercava emozioni nella bellezza del mare, ma che ha trovato una fine prematura e tragica in un triste giorno d'estate.