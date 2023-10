Psicologi, il futuro della professione: sabato a Bari un momento di confronto sulle novità del codice deontologico

BARI - Con oltre nove mila “Sì” la comunità professionale delle psicologhe e degli psicologi d’Italia ha un nuovo Codice deontologico. Lo scorso 25 settembre si sono concluse le procedure di voto online per il Referendum promosso per permettere un aggiornamento del Codice deontologico dopo 25 anni dalla sua adozione. L’Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Regione Puglia organizza per sabato 14 ottobre, alle 9 all’Hotel Excelsior di Bari (via G. Petroni, 15), un convegno per discutere del futuro della professione alla luce del Codice rinnovato.Il programma prevede l’apertura dei lavori alle 9, con i saluti istituzionali del commissario straordinario dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, Giuseppe Luigi Palma. Si inizia alle 9.30 con la prima sessione dal titolo “Novità del nuovo Codice deontologico” con l’intervento del responsabile scientifico del convegno, Marco Pingitore, dirigente psicologo dell’azienda sanitaria provinciale di Crotone. Alle 11.30 si darà il via alla seconda sessione dal titolo “Differenze tra il vecchio e il nuovo Codice deontologico”. Tra gli obiettivi del convegno quello di fornire agli psicologi le informazioni e gli strumenti necessari per comprendere e applicare il nuovo Codice, favorendo la riflessione e il dibattito sull’impatto delle nuove norme sulla professione.«La comunità professionale - dice il dottor Palma - riparte da questo percorso democratico fortemente voluto. Ora l’Ordine ha un Codice deontologico molto più aderente alle esigenze attuali. Il convegno sarà occasione per informarsi e confrontarsi sulle principali riforme del Codice».La partecipazione al convegno è gratuita.