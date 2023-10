E' partita la campagna vaccinale antinfluenzale

TARANTO - La campagna vaccinale antinfluenzale è partita ieri, 11 ottobre, a cura dei medici di famiglia, nei Punti Vaccinali Territoriali (per i bambini) e nei Punti Vaccinali di Popolazione che saranno attivati ove necessario. Così Cosimo Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.A dare il buon esempio per la vaccinazione, tra gli altri, c'è stato il Direttore generale Asl Taranto, dott. Vito Gregorio Colacicco.Come evidenzia il Presidente Emiliano e il direttore generale Asl Colacicco, il vaccino è sicuro e volontario e non è vincolante e secondo le direttive ministeriali possono vaccinarsi donne e uomini che hanno superato il 60 anni di età; ospiti delle strutture per lungodegenti; personale sanitario e donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo “postpartum” comprese le donne in allattamento; la vaccinazione può essere resa disponibile anche a soggetti non sopraindicati.La vaccinazione viene consigliata a familiari, conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità. Per maggiori informazioni, basta rivolgersi al proprio medico di famiglia.