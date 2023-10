Scomparso a Bari: l'appello disperato per ritrovare Amato Gabriele

BARI - Un appello urgente è stato lanciato dai familiari, amici e conoscenti di Amato Gabriele, un uomo di 33 anni residente a Bari, che è scomparso nella mattina di giovedì 5 ottobre. La sua scomparsa ha scatenato una crescente preoccupazione tra coloro che lo conoscono.Gabriele è stato visto per l'ultima volta nella zona del Redentore a Bari, dove ha parcheggiato la sua auto dopo essere andato a lavoro. Tuttavia, è stato notato che ha lasciato il suo cellulare in camera prima di scendere. L'ultimo contatto telefonico con amici e parenti risale a circa le 10 del mattino, dopo di che si è persa ogni traccia di lui.Al momento della sua scomparsa, Gabriele indossava una camicia bianca, jeans e scarpe ginniche blu notte. La sua famiglia e i suoi amici sono molto preoccupati per la sua sicurezza e stanno cercando qualsiasi informazione che possa aiutarli a ritrovarlo.Chiunque abbia notizie su Amato Gabriele o lo abbia avvistato è pregato di contattare immediatamente i seguenti numeri di telefono: 3737643443, 3293877874 e 3318157741. Ogni informazione, anche la più piccola, potrebbe essere cruciale per riportare Gabriele sano e salvo tra i suoi cari.In momenti come questi, la solidarietà e la collaborazione della comunità sono fondamentali per sostenere la ricerca e il ritrovamento di persone scomparse. La speranza è che l'appello sui social possa contribuire a diffondere la notizia e portare alla ritrovamento di Amato Gabriele.