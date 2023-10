BARI - Ieri sera, il lungomare di Bari è stato trasformato in una scintillante opera d'arte grazie a uno straordinario spettacolo di luci. Di fronte all'entrata monumentale della Fiera del Levante, i droni hanno solcato il cielo marino barese per offrire uno spettacolo di luci mozzafiato.Questo magnifico evento è stato organizzato dalla Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Bari in occasione del Drones Beyond 2023. Le esibizioni dei droni hanno lasciato tutti a bocca aperta, poiché hanno riprodotto immagini rappresentative della città, culminando con il messaggio iconico "Sii felice sei a Bari." Questo spettacolo ha catturato l'immaginazione e l'orgoglio della comunità locale, dimostrando il potenziale creativo delle tecnologie emergenti.