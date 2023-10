Taranto, corso di apnea con il campione del mondo Nicola Putignano

TARANTO - Il campione del mondo di apnea statica Nicola Putignano, sarà a Taranto per presentare una nuova iniziativa. L'appuntamento è per sabato 7 ottobre, alle ore 10, nella Piscina Mediterraneo Village, in via Bruno 26.Putignano, istruttore FIPSAS, sarà l'allenatore del corso di apnea che si terrà nella piscina Mediterraneo Village nella stagione 2023/'24. Il corso è organizzato dall'ASD Olimpia, presieduta da Giuseppe Fiusco.Durante la conferenza stampa saranno illustrati tutti i particolari dell'attività che prevede, tra le altre cose, sessioni di allenamento di apnea in mare nel fine settimana.Parteciperanno all'incontro con i giornalisti il campione del mondo di apnea Nicola Putignano, il presidente dell'ASD Olimpia Giuseppe Fiusco, il direttore sportivo della Mediterraneo Massimo Donadei.