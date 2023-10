Janniksin fb

Jannik Sinner vince il torneo ATP 500 di Vienna, prevalendo in finale in tre set, 7-6 4-6 6-3 in 3 ore e 4 minuti sul russo Daniil Medvedev. Per l’altoatesino quarto titolo in questa stagione dopo quelli a Montpellier Toronto e Pechino e decimo torneo vinto nella sua carriera nel circuito ATP come Adriano Panatta. Sinner ottiene la quarta vittoria su sei finali disputate nel 2023. Per il ventiduenne tennista secondo successo contro Medvedev, dopo quello ottenuto nell’ atto conclusivo del torneo di Pechino. Sinner è il numero 4 al mondo nella Classifica ATP e il russo è terzo.