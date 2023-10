Traffico di droga sventato sulla A14: arrestato un 48enne romano

CANOSA DI PUGLIA - Nel territorio di Canosa di Puglia, gli agenti della Polstrada di Trani hanno portato a termine un'importante operazione di contrasto al traffico di droga, arrestando un 48enne originario di Roma. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato durante un controllo routine sull'autostrada A14.La sua guida distratta ha subito attirato l'attenzione degli agenti, che hanno deciso di approfondire il controllo. Ciò che hanno scoperto è stato sconvolgente: nella monovolume dell'uomo, nascosti abilmente, c'erano quattro chili di cocaina. La droga era stata collocata in un vano ricavato tra le lamiere del parafango posteriore del veicolo, in un tentativo apparentemente ben orchestrato di eludere le forze dell'ordine.Il quantitativo di cocaina sequestrato ammontava a 4,37 chili, e sul mercato avrebbe fruttato una somma superiore al milione di euro. Il corriere è stato immediatamente arrestato e condotto in carcere a Trani, dove dovrà rispondere delle gravi accuse legate al traffico di stupefacenti.L'auto, insieme alla droga, è stata sottoposta a sequestro, così come una somma di 500 euro trovata all'interno del veicolo, presumibilmente legata all'attività illegale. Questo arresto dimostra l'importanza della costante vigilanza delle forze dell'ordine per impedire il traffico di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza pubblica sulle strade italiane.