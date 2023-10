La 17enne accoltellata a San Vito dei Normanni sta meglio: pronte le dimissioni

BRINDISI - Una notte che doveva essere tranquilla ha invece portato terrore e preoccupazione a San Vito dei Normanni, dove una giovane di 17 anni è stata vittima di un brutale attacco con arma bianca nella notte tra sabato e domenica. Tuttavia, emerge ora una nota di speranza, poiché la ragazza sarà presto dimessa dal reparto di Chirurgia, dove era stata ricoverata d'urgenza.L'aggressore, un vicino di 52 anni, soffre di problemi psichici, un dettaglio che ha reso l'incidente ancora più scioccante. Inizialmente, la giovane era stata trasferita in Terapia Intensiva dopo un intervento chirurgico per trattare la ferita all'addome, ma fortunatamente le sue condizioni si sono notevolmente migliorate, e la prognosi è stata dichiarata non grave.Nel frattempo, l'aggressore rimane detenuto in ospedale, nel reparto di Psichiatria, ed è stato arrestato per tentato omicidio. I carabinieri lo tengono sotto stretta sorveglianza mentre si cerca di comprendere i motivi che lo hanno spinto a compiere un gesto così violento. Al momento, sembra che l'aggressione sia avvenuta senza apparente motivo.È importante sottolineare che il 52enne è in cura presso il centro di igiene mentale della ASL di Brindisi, il che solleva interrogativi sulla gestione delle persone con problemi psichici e sulla necessità di una maggiore vigilanza e supporto per prevenire atti violenti come questo.La comunità di San Vito dei Normanni è unita nell'esprimere solidarietà alla giovane vittima e alla sua famiglia in questo momento difficile, mentre le indagini proseguono per gettare luce su questa mancata tragedia.