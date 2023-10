Trinitapoli, il partito FdI torna in piazza con l'ex sindaco Losapio

- La sezione di Fratelli d’Italia di Trinitapoli ha annunciato un'iniziativa pubblica che si terrà domenica 15 ottobre in Viale Vittorio Veneto alle ore 12. L'evento, intitolato "Sospetti e mezze verità hanno affossato la nostra città," vedrà come relatore il commissario locale Emanuele Losapio, già sindaco di Trinitapoli, che torna in pubblica piazza dopo quasi diciotto mesi dallo scioglimento del Consiglio Comunale.L'iniziativa ha l'obiettivo di affrontare le principali tematiche e problematiche che riguardano la città di Trinitapoli. In particolare, verrà discussa la recente sentenza del Consiglio di Stato in merito allo scioglimento del Consiglio Comunale, che è stato collegato al condizionamento esterno della criminalità organizzata. Saranno anche affrontati temi legati alla sicurezza, soprattutto alla luce degli ultimi eventi che hanno coinvolto la comunità di Trinitapoli.Per la sezione locale di Fratelli d’Italia, questa manifestazione rappresenta l'inizio di una serie di eventi pubblici che si svolgeranno fino alla fine dell'anno. L'obiettivo è avvicinare i cittadini alle questioni locali e creare un dialogo costruttivo con la popolazione, promuovendo una maggiore partecipazione civica e discussione su questioni rilevanti per la comunità di Trinitapoli.