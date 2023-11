4 novembre: i Cc di Barletta incontrano gli studenti del Casardi

BARLETTA - Si è tenuta oggi presso l’aula magna del liceo “A. Casardi” di Barletta l’incontro tra i Carabinieri e gli studenti, svoltosi in occasione delle celebrazioni del “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”.L’occasione ha rappresentato un momento importante di dialogo e di riflessione sul significato sia sociale che storico della giornata dedicata alle Forze Armate che ricorre appunto il 4 novembre di ogni anno, in ricordo di quel giorno del lontano 1918, che decretava la fine del primo conflitto mondiale. L’iniziativa, oltre a spiegare il significato della ricorrenza del “Giorno dell’Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate”, si è posta quale obiettivo primario, quello di tenere viva la coscienza dei giovani e giovanissimi sulle radici e sull’identità nazionale, che ebbe proprio durante la Grande Guerra uno dei suoi principali risvolti. Un processo di graduale evoluzione da persone a Popolo che vide proprio le Forze Armate avere un ruolo da protagonista, non solo sul campo di battaglia ma anche in quello sociale.La conferenza, svoltasi presso l’Aula Magna del liceo A. Casardi, ha visto la partecipazione attiva di circa 100 studenti che hanno mostrato grande interesse, curiosità e sensibilità sugli argomenti proposti dai rappresentanti dell’Arma di Barletta. Seguendo questi capisaldi, i Carabinieri della Compagnia di Barletta intraprenderanno, anche quest’anno, il consueto ciclo di lezioni sulla diffusione della cultura della legalità, che li ha visti e li vedrà impegnati in numerosi Istituti disseminati su tutto il territorio.