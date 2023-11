Angelo Caputo: addio a un eccellente giornalista tarantino

TARANTO - Una triste notizia ha colpito la comunità giornalistica tarantina, con la scomparsa di Angelo Caputo, noto collega ed ex direttore di Video Levante. Angelo Caputo è deceduto nel pomeriggio di oggi, lasciando un vuoto nel mondo del giornalismo locale. Attualmente, collaborava con l'emittente radiofonica Radio Cittadella.L'editore, la direzione e la redazione de "Lo Jonio" esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia di Caputo. Il giornalista era conosciuto per il suo stile sobrio e competente, mentre il suo carattere mite e il sorriso dolce lo rendevano amato da chiunque avesse avuto il piacere di conoscerlo.Il consigliere regionale Cosimo Borraccino ha commentato: "La notizia della morte di Angelo Caputo addolora un'intera comunità che aveva imparato ad apprezzarlo per il suo stile di giornalista e ad amarlo per la dolcezza del suo sorriso. Mancherai ai tanti che ti hanno conosciuto e voluto bene. Buon viaggio, amico mio, mancherai anche a me..." Un addio commosso a un professionista stimato e a una persona apprezzata.