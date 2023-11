Champions: il Dortmund inguaia il Milan

Borussia Dortmund fb





Nelle ripresa il Borussia dilaga, prima con Bynoe-Gittens che batte Maignan sul primo palo al 59' e poi al 69' Adayemi che sfrutta il posizionamento errato di Maignan, che nonostante il doppio intervento non riesce ad evitare la rete confermato dalla goal line technology. Male il Milan che, nonostante la buona volontà dimostrata in campo, è molto fragile in difesa. Adesso per qualificarsi dovrà battere il Newcastle e sperare che, nell'ultima giornata, Borussia Dortmund e Psg non pareggino.

- Si fa sempre più complicato il cammino Champions del Milan dopo la sconfitta casalinga contro il Borussia Dortmund per 1-3. Pronti via ed il Milan sbaglia un calcio di rigore per un fallo di mano di Shlotterbeck su conclusione di Chukwueze. Dal dischetto si fa ipnotizzare da Kobel che intercetta la conclusione. Al 10' sono i tedeschi ad avere la possibilità di battere il penalty per l'intervento in ritardo di Calabria su Bynoe-Gittens. Dal dischetto Reus non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. Sul finire del primo tempo arriva la reazione del Diavolo con Chukuwueze che, dopo essere entrato in area, supera il portiere Kobel di destro, da posizione defilata.