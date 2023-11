Bari, aggiudicata la gara per le luminarie natalizie

BARI - Il Comune di Bari ha formalizzato la proposta di aggiudicazione alla Paulicelli Srl, società benefit, per il servizio di allestimento di catene luminose e luminarie in occasione delle festività natalizie. La procedura di gara, indetta attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) con le modalità dell'accordo quadro, avrà una durata di 8 mesi e coinvolgerà le vie Sparano da Bari, Argiro e Alessandro Manzoni, oltre ad altre installazioni luminose nel centro cittadino.La gara è stata aperta a tutti gli operatori economici del mercato elettronico abilitati alla voce Servizi/categoria: Servizi di allestimento spazi per eventi. La procedura, una volta conclusa la verifica dei requisiti, porterà all'aggiudicazione del servizio, con un plafond massimo di spesa pari a €200.000,00.L'assessora allo Sviluppo Economico, Carla Palone, ha commentato la decisione dicendo: "Con la seconda procedura, il Comune ha individuato il fornitore per l'installazione delle luminarie per abbellire la città nel periodo di festa. Già nei prossimi giorni, cominceremo a lavorare con il fornitore per programmare gli allestimenti."Palone ha anche sottolineato l'impegno del Comune nel sostenere i Municipi per gli allestimenti nei territori più decentralizzati, contribuendo così a rendere festosa l'intera città. Ha ringraziato i dipendenti della Direzione generale del Comune di Bari per il loro lavoro e ha evidenziato l'interesse degli operatori economici e dei commercianti che contribuiscono volontariamente all'illuminazione natalizia in varie zone della città.