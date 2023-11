Lecce, doppio appuntamento a Lecce con Michele Uva

LECCE - Giovedì 16 novembre 2023, alle ore 10.30, nell’edificio R3 – Aula 1 del dipartimento di Scienze Giuridiche, campus Ecotekne, Lecce, si svolgerà un incontro che verterà sulla “Competitività e sostenibilità nel calcio del III millennio”.Dopo i saluti istituzionali, portati dal Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche Luigi Melica, dal presidente del corso di laurea in Diritto e Management dello Sport Attilio Pisanò e dal presidente del corso di laurea Magistrale Stefano Polidori, relazionerà Michele Uva (Uefa Director Social & Environmental Sustainability).Concluderà i lavori, moderati dal giornalista sportivo Giuseppe Calvi, Stefano Adamo (docente di Economia e Management delle Attività Sportive).Nel pomeriggio, alle ore 17.30, nella sala Open Space di Piazza Sant’Oronzo a Lecce, ci sarà la presentazione del libro “Soldi Vs Idee, come cambia il calcio fuori dal campo”. Nel corso dell’evento ci saranno gli interventi di Paolo Foresio (Assessore allo Sport del Comune di Lecce), di Luigi Melica (Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche UniSalento), Saverio Sticchi Damiani (Presidente U.S. Lecce) e Stefano Adamo (docente di Economia e Management delle Attività Sportive).Concluderà i lavori, moderati dal giornalista sportivo Giuseppe Calvi, Michele Uva (Uefa Director Social & Environmental Sustainability).