BARI - Mercoledì 1 novembre si è concluso il “Monster day” la grande festa di Halloween organizzata dal Municipio II di Bari, che ha avuto inizio sabato 28 ottobre, con ottimi riscontri per il luna park allestito da Sergio Perris ed Elvis Lavoratti, esperti giostrai i quali sono già noti alla città per aver portato la ruota panoramica e la giostra con i cavalli.In piazzale Lorusso, location del grande evento cittadino in occasione della giornata delle streghe, sono state montate 12 attrazioni, tra cui il treno fantasma, specchi umoristici, la corrida, rotonda delle paperelle, tiro a segno, rodeo per bambini, mini seggiolini, piscina waterball, jumpig e altre ancora. A disposizione di tutti sono state anche bancarelle food con la presenza speciale dei prodotti tipici siciali, quali cannoli, cassatine, caramelle, torroni e altro ancora.“Siamo molto felici per la programmazione di eventi realizzata in piazzale Lorusso – ha commentato Ferdinando Longobardi titolare della Gintoneria -. A termine manifestazione ci siamo riuniti tutti noi commercianti della zona e siamo stati tutti contenti per l’andamento di questi giorni, sia noi che la nostra clientela. Il luna park ha portato gente molta gente e in tante occasioni la presenza di locali nei dintorni è stato un motivo di svago per mamma e papà”.In occasione di Halloween e della festa di Ogni Santi sono state proposte attività di animazione e spettacolo, con mascotte, dj e performer di strada. Il 31 a partire dalle 17 sono stati proposti spettacoli circensi, giochi (dodgeball, hust dance, tiro con l’arco e corsa coi sacchi), bolle di sapone, twister gigante, mascotte, baby discoteca e meke up per i più piccoli. Dalle 21.30 a mezzanotte si è ballato con le selezioni di musica dance a cura di Dhavid dj. Mercoledì, le attività di animazione, oltre al luna park, hanno avuto inizio alle 18.30 con il mega paracadute Psico-Motorio, un grande telo di forma circolare suddiviso in tanti spicchi colorati ed è continuata con lo spettacolo circense “Mr Big Circus”.“L’atmosfera è stata davvero simpatica, interessante ed emozionante - ha dichiarato Michele Cassano titolare della pizzeria Paradise – con tanti bambi contenti e tanta gente che solitamente non frequenta questa zona. Siamo contenti di questi iniziativa e speriamo di creare qualcosa per il Natale e sfruttare al meglio questa bella piazza. Da parte nostra c’è la massima disponibilità a collaborare. Ringraziamo gli organizzatori dell’evento e i rappresentanti del II Muncipio”.: 3474360942