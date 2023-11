Bari, arriva la nuova tappa del tour 100% elettrico Citroën per scoprire i vantaggi di una mobilità a zero emissioni

BARI - Il tour "Citroën Drive all Electric" sceglie Bari tra le dieci città italiane selezionate, proponendo un'esperienza di guida esclusiva dedicata alla mobilità.Obiettivo dell’evento, che si svolgerà il 25 e 26 novembre in piazza della Libertà, è quello di promuovere la transizione energetica e rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti.Dalla consapevolezza che gran parte della popolazione non abbia ancora sperimentato i vantaggi e il comfort di una guida 100% elettrica, il brand ha scelto di scendere nelle più importanti piazze italiane, come Bari, per avvicinare tutti gli utenti a questo tipo di scelta consapevole.L'evento, offrirà l'opportunità ai partecipanti di scoprire i vantaggi delle auto elettriche attraverso test drive, accompagnati da driver professionisti, di modelli elettrici come Citroën Ë-C4 e Citroën AMI guidabile dai 14 anni. In piazza si potrà anche giocare, vincere simpatici gadget, e scoprire tante nozioni sulla qualità dell’aria e sulla guida elettrica e sostenibile, approfondendo le tematiche di estrema attualità sulla qualità dell’aria nei centri urbani.L'iniziativa vuole promuovere uno stile di vita eco-friendly e sensibilizzare la popolazione sui temi della sostenibilità ambientale.Grazie al tour che sottolinea l'impegno delle istituzioni locali nella promozione della mobilità sostenibile e nella ricerca di soluzioni innovative per un futuro sostenibile, i partecipanti potranno toccare con mano i vantaggi delle vetture elettriche e comprendere come l'utilizzo di queste possa contribuire a migliorare la qualità dell'aria nelle città.L’evento è in collaborazione con la concessionaria Euromotor.