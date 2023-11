BARI - L’associazione aMichi promuove la giornata in ricordo delle vittime della strada Domenica 19 novembre alle 10.30 in piazzale Lorusso a Bari, in occasione della giornata mondiale delle vittime della strada, l’associazione aMichi di Michele Visaggi ODV ha organizzato un momento commemorativo, insieme a Smart X Mimmo Bucci, Ciao Vinny, Angeli Ribelli e l’associazione Le Zanzare.“Ci incontreremo in questa occasione per stringerci in un grande abbraccio – ha spiegato Francesco Visaggi, vice presidente dell’omonima ODV -. Ricorderemo i nostri cari e ognuna delle associazioni coinvolte, in maniera improvvisata, esprimeremo le nostre riflessioni e i nostri pensieri su una questione che rimane centrale nella nostra quotidianità, ovvero la sicurezza stradale”.Durante la giornata, nella quale interverranno anche Loredana Ferri, Rosamaria Bernardi e altre mamme di ragazze e ragazzi coinvolti tragicamente in incidenti con le due o quattro ruote, sarà letta una poesia sulle vittime della strada da parte di Davide Ceddia, attore cantante e voce dei Camillorè, direttore artistico del l’associazione aMichi di Michele Visaggi ODV. Ancora, ci sarà un momento dedicato alla preghiera, al termine del quale saranno lanciati in aria palloncini biodegradabili.Tali attività si svolgeranno all’interno della Giornata del sapere e del benessere, promossa dal Municipio 2 del Comune di Bari, durante la quale si terranno iniziative di promozione sociale quali l’esposizione e la vendita di prodotti artigianali e locali.