Bari, sospese le multe ai primari del Policlinico

BARI - Un caso di violazioni delle norme sul lavoro nel settore sanitario è emerso al Policlinico di Bari, ed ha visto coinvolti tre primari e il direttore generale, Giovanni Migliore. L'Ispettorato del Lavoro ha contestato quattro violazioni ai tre primari, multandoli in solido con il direttore generale per un totale di circa 37mila euro. Il verbale di accertamento è datato 29 settembre 2023 e riguarda il periodo compreso tra giugno 2021 e settembre 2022, quando era ancora in vigore lo stato di emergenza legato alla pandemia Covid.Le violazioni contestate riguardano la durata del lavoro notturno, che non può superare le otto ore in media nell'arco di 24 ore, la durata massima dell'orario di lavoro, che non può superare le 48 ore per ogni periodo di sette giorni, inclusi gli straordinari. Inoltre, sono state riscontrate violazioni in merito ai riposi giornalieri e settimanali. Ogni lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, e il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo. Ogni dipendente che ha superato i limiti stabiliti per legge è stato multato.Queste violazioni sono state al centro di un dibattito nazionale e hanno ricevuto l'attenzione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo che il primario Procacci, uno dei medici multati, ha scritto una lettera. L'indagine è in corso, e la colpevolezza dei coinvolti verrà valutata in sede di processo.