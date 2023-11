Per i biancazzurri sarà una partita molto difficile perché i lombardi cercheranno il successo per avvicinarsi al secondo posto e i brindisini, per risalire in classifica, dovranno vincere.





Dragan Sakota avrà a disposizione Morris, Sneed, Laszewski, Johnson, Kyzlink, Mitchell, Riismaa, Seck, Lombardi e Bayehe, mentre il tecnico dell’ Armani Milano Ettore Messina potrà utilizzare Lo, Poythress, Bortolani, Tonut, Kamagate, Ricci, Flaccadori, Hall, Caruso e Mirotic.

L’Happy Casa Brindisi sfiderà, domenica 5 novembre alle 16,30 l’ Armani Milano al “Pala Pentassuglia” nella sesta giornata di andata di A/1 di basket. Sulla panchina dei pugliesi debutterà il nuovo allenatore Dragan Sakota.