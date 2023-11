BARI - Il giudice Giuseppe Montemurro del tribunale di Bari ha emesso un importante provvedimento riguardante il caso dell'omicidio di 'Ambra', il nome con cui era conosciuta Salvatore Dentamaro, una trans barese di 40 anni. Francesco Brandonisio, di 53 anni, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di aver ucciso Ambra il 23 settembre 2018 lungo il lungomare di Bari-San Giorgio.Secondo l'accusa, la vittima sarebbe stata sorpresa alle spalle e uccisa con una coltellata al collo. Si suppone che l'omicidio sia avvenuto dopo un presunto rapporto sessuale a pagamento, poiché Ambra è stata trovata nel suo veicolo. Le indagini hanno descritto il delitto come un "delitto d'impeto", caratterizzato da impulsività emotiva e probabilmente causato da circostanze improvvisate e inaspettate.In precedenza, l'avvocato di Brandonisio, Massimo Chiusolo, aveva avanzato una richiesta di giudizio abbreviato condizionato, che tuttavia era stata rigettata dal giudice. Il processo per questo tragico omicidio inizierà il 12 dicembre e si svolgerà con il rito ordinario in corte d'assise a Bari.