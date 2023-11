Basket, l'Happy Casa Brindisi vince 83-75 con la Virtus Bologna al Pala Pentassuglia

Le conclusioni da breve distanza di Bayehe e Senglin regalano ai brindisini il trionfo per 70-57. Nel quarto quarto, Bayehe è preciso sotto le plance per i pugliesi, 77-65 e con Sneed l’ Happy Casa Brindisi riesce a vincere 83-75 la partita. Primo successo per i pugliesi in questo torneo, è un’ impresa perché la squadra bolognese è prima con 14 punti insieme al Venezia, al Brescia e al Napoli. Migliori marcatori: nei brindisini Bayehe 25 punti e Senglin 22 e negli emiliani Shenghelia 14 punti e Belinelli 11. Nella decima giornata di andata l’ Happy Casa Brindisi giocherà domenica 3 dicembre alle 17,30 a Treviso.

L’Happy Casa Brindisi vince 83-75 con la Virtus Bologna al “Pala Pentassuglia” nella nona giornata di andata di A/1 di basket. Nel primo quarto, il canestro di Bayehe permette ai pugliesi di portarsi in vantaggio 6-3 sugli emiliani e la tripla di Senglin consente ai brindisini di prevalere 24-13. Nel secondo quarto, con i punti di Laszewski la squadra di Dragan Sakota allunga 29-16 sugli avversari e per merito di Kyzlink l’ Happy Casa si impone 40-39 sui bolognesi. Nel terzo quarto, Shenghelia realizza i tiri liberi che mantengono in gara la Virtus, ma l’ Happy Casa resta avanti nel punteggio 51-47.