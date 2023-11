Bellomo (Lega): 'Parole di Laforgia su primarie sinistra meritano approfondimento'

BARI - Il deputato della Lega, Davide Bellomo, ha espresso la necessità di approfondire le preoccupanti dichiarazioni dell'avvocato penalista Michele Laforgia, il quale ha sollevato l'allarme sulla possibile influenza del crimine organizzato nelle primarie della sinistra per la candidatura a sindaco di Bari.Bellomo sottolinea che le parole infuocate di Laforgia meritano un'analisi approfondita, considerando anche la retrospettiva della candidatura del sindaco Decaro, che è stata determinata attraverso il processo delle primarie, oggi oggetto di discussione. Il deputato non suggerisce che Decaro sia stato scelto dalla criminalità, ma invita a non sottovalutare le affermazioni di Laforgia, le quali potrebbero avere riscontri concreti.Il membro della Commissione Giustizia della Camera evidenzia che, se tali affermazioni troveranno conferme, potrebbero portare a una ridefinizione della storia istituzionale dell'intera città. Bellomo invoca l'attenzione delle autorità competenti e la trasparenza nel processo politico, affinché si possa preservare l'integrità delle istituzioni e garantire una partecipazione equa e libera alle elezioni.